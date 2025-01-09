Высокая представительница ЕС Кайя Каллас примет участие в заседании группы "Рамштайн"
Киев • УНН
Кайя Каллас присоединится к заседанию Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн. На встрече обсудят военную поддержку Украины и усиление ПВО.
Высокий представитель Европейского Союза Кайя Каллас примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины, которое состоится 9 января на авиабазе Рамштайн (Германия). Об этом сообщает Дипломатическая служба Европейского Союза, передает УНН.
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Отмечается, что встреча станет возможностью обсудить и скоординировать дальнейшую военную поддержку Украины.
Продолжение координации с партнерами, включая НАТО, имеет решающее значение
В ЕС также напомнили, что Союз и государства-члены предоставили Украине военную поддержку на сумму 48 млрд евро и обучили 70 тыс. украинских военнослужащих.
"Высокий представитель подтвердит решимость ЕС мобилизовать всю необходимую поддержку для обеспечения победы Украины", - отмечается в пресс-релизе.
Напомним
Президент Украины примет участие в встрече "Рамштайн" 9 января, где будет обсуждаться усиление противовоздушной обороны. Ключевым вопросом станет отвод российской авиации от украинских городов.