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Высокая представительница ЕС Кайя Каллас примет участие в заседании группы "Рамштайн"

Высокая представительница ЕС Кайя Каллас примет участие в заседании группы "Рамштайн"

Киев  •  УНН

 • 1241 просмотра

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Кайя Каллас присоединится к заседанию Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн. На встрече обсудят военную поддержку Украины и усиление ПВО.

Высокий представитель Европейского Союза Кайя Каллас примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины, которое состоится 9 января на авиабазе Рамштайн (Германия). Об этом сообщает Дипломатическая служба Европейского Союза, передает УНН.

Детали

Отмечается, что встреча станет возможностью обсудить и скоординировать дальнейшую военную поддержку Украины.

Продолжение координации с партнерами, включая НАТО, имеет решающее значение

- говорится в сообщении.

В ЕС также напомнили, что Союз и государства-члены предоставили Украине военную поддержку на сумму 48 млрд евро и обучили 70 тыс. украинских военнослужащих.

"Высокий представитель подтвердит решимость ЕС мобилизовать всю необходимую поддержку для обеспечения победы Украины", - отмечается в пресс-релизе.

Напомним

Президент Украины примет участие в встрече "Рамштайн" 9 января, где будет обсуждаться усиление противовоздушной обороны. Ключевым вопросом станет отвод российской авиации от украинских городов.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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