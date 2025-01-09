Висока представниця ЄС Кайя Каллас візьме участь у засіданні групи "Рамштайн"
Київ • УНН
Кайя Каллас приєднається до засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн. На зустрічі обговорять військову підтримку України та посилення ППО.
Високий представник Європейського Союзу Кайя Каллас візьме участь у засіданні Контактної групи з оборони України, яке відбудеться 9 січня на авіабазі Рамштайн (Німеччина). Про це повідомляє Дипломатична служба Європейського Союзу, передає УНН.
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Зазначається, що зустріч стане можливістю обговорити та скоординувати подальшу військову підтримку України.
Продовження координації з партнерами, включаючи НАТО, має вирішальне значення
У ЄС також нагадали, що Союз та держави-члени надали Україні військову підтримку на суму 48 млрд євро та навчили 70 тис. українських військовослужбовців.
"Високий представник підтвердить рішучість ЄС мобілізувати всю необхідну підтримку для забезпечення перемоги України", - наголошується в прес-релізі.
Нагадаємо
Президент України візьме участь у зустрічі "Рамштайн" 9 січня, де обговорюватиметься посилення протиповітряної оборони. Ключовим питанням стане відведення російської авіації від українських міст.