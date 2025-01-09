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Висока представниця ЄС Кайя Каллас візьме участь у засіданні групи "Рамштайн"

Висока представниця ЄС Кайя Каллас візьме участь у засіданні групи "Рамштайн"

Київ • УНН

 • 27037 перегляди

Кайя Каллас приєднається до засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн. На зустрічі обговорять військову підтримку України та посилення ППО.

Високий представник Європейського Союзу Кайя Каллас візьме участь у засіданні Контактної групи з оборони України, яке відбудеться 9 січня на авіабазі Рамштайн (Німеччина). Про це повідомляє Дипломатична служба Європейського Союзу, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що зустріч стане можливістю обговорити та скоординувати подальшу військову підтримку України.

Продовження координації з партнерами, включаючи НАТО, має вирішальне значення

- йдеться у повідомленні.

У ЄС також нагадали, що Союз та держави-члени надали Україні військову підтримку на суму 48 млрд євро та навчили 70 тис. українських військовослужбовців.

"Високий представник підтвердить рішучість ЄС мобілізувати всю необхідну підтримку для забезпечення перемоги України", - наголошується в прес-релізі.

Нагадаємо

Президент України візьме участь у зустрічі "Рамштайн" 9 січня, де обговорюватиметься посилення протиповітряної оборони. Ключовим питанням стане відведення російської авіації від українських міст.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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