Виновник бойни в Техасе сразу после ареста признался, что его целью были мексиканцы - СМИ

КИЕВ. 10 августа. УНН. Стрелок, открыл 3 августа огонь по посетителям торгового центра в Эль-Пасо (штат Техас), сразу же после ареста признался в совершении преступления и заявил, что его целью были мексиканцы. Об этом сообщила в пятницу телекомпания KTLA со ссылкой на документ, который был составлен полицейскими из Эль-Пасо Адрианом Гарсиа и послужил основой для выдачи ордера на арест стрелявшего, передает УНН.