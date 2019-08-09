Виновник бойни в Техасе сразу после ареста признался, что его целью были мексиканцы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Стрелок, открыл 3 августа огонь по посетителям торгового центра в Эль-Пасо (штат Техас), сразу же после ареста признался в совершении преступления и заявил, что его целью были мексиканцы. Об этом сообщила в пятницу телекомпания KTLA со ссылкой на документ, который был составлен полицейскими из Эль-Пасо Адрианом Гарсиа и послужил основой для выдачи ордера на арест стрелявшего, передает УНН.
Согласно этому документу, через несколько минут после бойни, устроенной в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо, полицейские остановили машину подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса — на перекрестке. Он вышел из нее, подняв руки, и тут же заявил полицейским: “Стрелял я”.
После этого, по данным телекомпании, задержанный согласился дать показания и признал, что его целью были мексиканцы.
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Напомним, недавно в США произошла серия массовых убийств, когда 3 августа 21-летний белый мужчина по имени Патрик Крузиус открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Тогда погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападающего задержала полиция.
Стрелявший разместил в интернете “манифест” с призывами “не допустить вторжения в Техас” мексиканских иммигрантов.
В ночь на воскресенье другая стрельба также была открыта в центре Дейтона, штат Огайо, в результате погибли девять человек, ранения получили 27. Стрелок был убит на месте сотрудниками полиции. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).
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