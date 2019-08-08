Байден звинуватив Трампа в розпалюванні екстремістських настроїв в США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Колишній віце-президент США Джозеф Байден, який є лідером передвиборної гонки серед демократів, вважає, що чинний американський лідер Дональд Трамп сприяє поширенню екстремістських ідей в США. Про це політик заявив в середу під час виступу в штаті Айова, трансляцію вів телеканал CNN, передає УНН.
На його думку, Трамп своїми заявами, спрямованими проти іммігрантів, “роздмухує полум’я ідей переваги білої раси”. За словами Байдена, президент уникав критики щодо носіїв цієї ідеології в США, оскільки “стурбований можливістю втратити їхні голоси”. Трамп, як вважає колишній віце-президент США, “публічно і без жалю звертався до політичної стратегії, заснованої на ненависті, расизм і роз’єднанні”.
Як нагадав Байден, керівництво ФБР раніше вказувало, що вважає однією з найбільш серйозних загроз для країни угруповання правого спрямування, які об’єднують прихильників переваги білої раси і нерідко вдаються до насильства.
“І що робить Трамп? Він підливає масла в вогонь. Він цитує в Twitter повідомлення екстремістів і білих націоналістів”, — підкреслив колишній віце-президент.
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За словами Байдена, Трамп також урізає фінансування програм по боротьбі з екстремізмом в США.
У США в останні дні активно точаться суперечки про заходи, які потрібно вжити в цілях боротьби з поширенням екстремістських ідей. Однією з причин цього стало те, що 3 серпня 21-річний білий чоловік відкрив стрілянину в магазині Walmart на території торгового центру Cielo Vista в Ель-Пасо (штат Техас). Загинули 22 людини, в тому числі вісім мексиканців, більше 20 відвідувачів отримали поранення, нападника затримала поліція. Той, хто стріляв розмістив в інтернеті “маніфест” із закликами “не допустити вторгнення в Техас” мексиканських іммігрантів.
Байден вважається зараз лідером серед політиків, що претендують на висунення кандидатом на пост президента США від демократів. Згідно з опитуваннями, рейтинг колишнього віце-президента перебував в останні дні на рівні приблизно від 25% до 35%.
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59-е вибори президента США пройде 3 листопада 2020 року. Перші збори партійних активістів в ході майбутньої президентської кампанії відбудуться в штаті Айова на початку лютого 2020 року.
З’їзд Демократичної партії пройде з 13 по 16 липня 2020 року в Мілуокі (штат Вісконсін). За його підсумками, як планується, буде висунутий кандидат, який стане суперником Трампа в боротьбі за пост президента США. Республіканці проведуть свій з’їзд з 24 по 27 серпня 2020 року в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна).
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