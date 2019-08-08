Байден звинуватив Трампа в розпалюванні екстремістських настроїв в США

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Колишній віце-президент США Джозеф Байден, який є лідером передвиборної гонки серед демократів, вважає, що чинний американський лідер Дональд Трамп сприяє поширенню екстремістських ідей в США. Про це політик заявив в середу під час виступу в штаті Айова, трансляцію вів телеканал CNN, передає УНН.