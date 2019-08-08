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Байден обвинил Трампа в разжигании экстремистских настроений в США

Байден обвинил Трампа в разжигании экстремистских настроений в США

Киев  •  УНН

 • 8654 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который является лидером предвыборной гонки среди демократов, считает, что действующий американский лидер Дональд Трамп способствует распространению экстремистских идей в США. Об этом политик заявил в среду во время выступления в штате Айова, трансляцию вел телеканал CNN, передает УНН.

По его мнению, Трамп своими заявлениями, направленными против иммигрантов, "раздувает пламя идей превосходства белой расы". По словам Байдена, президент избегал критики по носителей этой идеологии в США, поскольку "обеспокоен возможностью потерять их голоса". Трамп, как считает бывший вице-президент США, "публично и без сожаления обращался к политической стратегии, основанной на ненависти, расизма и разъединении".

Как напомнил Байден, руководство ФБР ранее указывало, что считает одной из самых серьезных угроз для страны группировки правого толка, которые объединяют сторонников превосходства белой расы и нередко прибегают к насилию.

"И что делает Трамп? Он подливает масла в огонь. Он цитирует в Twitter сообщение экстремистов и белых националистов", - подчеркнул бывший вице-президент.

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По словам Байдена, Трамп также урезает финансирование программ по борьбе с экстремизмом в США.

В США в последние дни активно идут споры о мерах, которые необходимо принять в целях борьбы с распространением экстремистских идей. Одной из причин этого стало то, что 3 августа 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападающего задержала полиция. Стрелявший разместил в интернете "манифест" с призывами "не допустить вторжения в Техас" мексиканских иммигрантов.

Байден считается сейчас лидером среди политиков, претендующих на выдвижение кандидатом на пост президента США от демократов. Согласно опросам, рейтинг бывшего вице-президента находился в последние дни на уровне примерно от 25% до 35%.

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Пятьдесят девятой выборы президента США пройдет 3 ноября 2020. Первое собрание партийных активистов в ходе предстоящей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

Съезд Демократической партии пройдет с 13 по 16 июля 2020 в Милуоки (штат Висконсин). По его итогам, как планируется, будет выдвинут кандидат, станет соперником Трампа в борьбе за пост президента США. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

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