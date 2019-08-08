Байден обвинил Трампа в разжигании экстремистских настроений в США

По его мнению, Трамп своими заявлениями, направленными против иммигрантов, "раздувает пламя идей превосходства белой расы". По словам Байдена, президент избегал критики по носителей этой идеологии в США, поскольку "обеспокоен возможностью потерять их голоса". Трамп, как считает бывший вице-президент США, "публично и без сожаления обращался к политической стратегии, основанной на ненависти, расизма и разъединении".

Как напомнил Байден, руководство ФБР ранее указывало, что считает одной из самых серьезных угроз для страны группировки правого толка, которые объединяют сторонников превосходства белой расы и нередко прибегают к насилию.

"И что делает Трамп? Он подливает масла в огонь. Он цитирует в Twitter сообщение экстремистов и белых националистов", - подчеркнул бывший вице-президент.

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По словам Байдена, Трамп также урезает финансирование программ по борьбе с экстремизмом в США.

В США в последние дни активно идут споры о мерах, которые необходимо принять в целях борьбы с распространением экстремистских идей. Одной из причин этого стало то, что 3 августа 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападающего задержала полиция. Стрелявший разместил в интернете "манифест" с призывами "не допустить вторжения в Техас" мексиканских иммигрантов.

Байден считается сейчас лидером среди политиков, претендующих на выдвижение кандидатом на пост президента США от демократов. Согласно опросам, рейтинг бывшего вице-президента находился в последние дни на уровне примерно от 25% до 35%.

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Пятьдесят девятой выборы президента США пройдет 3 ноября 2020. Первое собрание партийных активистов в ходе предстоящей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

Съезд Демократической партии пройдет с 13 по 16 июля 2020 в Милуоки (штат Висконсин). По его итогам, как планируется, будет выдвинут кандидат, станет соперником Трампа в борьбе за пост президента США. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

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