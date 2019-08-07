В ООН рекомендували США активніше боротися з расистською ідеологією

“Сполучені Штати повинні визнати прямий вплив расизму, ксенофобії та нетерпимості на просування насильства і створення атмосфери страху та нестабільності в громадах етнічних і релігійних меншин”, — зазначив голова Робочої групи експертів з проблеми осіб африканського походження Ахмед Рейд.

У свою чергу, спецдоповідач ООН з питань расової дискримінації і ксенофобії Тендайі Ачіуме підкреслила, що “використання політиками і керівниками ненависницьких промов з метою забезпечення підтримки” з боку населення робить їх “співучасниками подальшого насильства”. За словами експертів, “відмова перед обличчям повторюваних інцидентів зробити негайні кроки для запобігання подальших актів внутрішнього тероризму посилює співучасть політиків і лідерів в насильстві”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Палата представників підтримала резолюцію, яка засуджує “расистські висловлювання” Трампа

Рейд і Ачіуме нагадали, що стрілки, які здійснювали в США масові вбивства, вдавалися в своїх маніфестах і повідомленнях у соцмережах до риторики, “дегуманізує людей на основі їх раси, релігії, імміграційного статусу та етнічної приналежності”.

“Громади і керівники в Сполучених Штатах повинні серйозно поставитися до своїх обов’язків щодо запобігання подальшим трагедій і захисту людських прав усіх людей на рівноправній основі та без будь-яких умов”, — констатували експерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Влада США вважає терактом стрілянину на фестивалі в Каліфорнії

Нагадаємо, в суботу 21-річний білий чоловік відкрив стрілянину в магазині Walmart на території торгового центру Cielo Vista в Ель-Пасо (штат Техас). Загинули 22 людини, в тому числі вісім мексиканців, більше 20 відвідувачів отримали поранення, нападника затримала поліція. Той, хто стріляв розмістив в інтернеті “маніфест” із закликами “не допустити вторгнення в Техас” мексиканських іммігрантів.

У ніч на неділю стрілянина також була відкрита в центрі Дейтона, штат Огайо, в результаті загинули дев’ять чоловік, поранення отримали 27. Стрілець був убитий на місці співробітниками поліції. Ще семеро людей отримали поранення вночі при стрільбі в одному з парків Чикаго (штат Іллінойс).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЗС України зробило заяву у зв’язку з серією масових вбивств у США