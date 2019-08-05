МЗС України зробило заяву у зв'язку з серією масових вбивств у США
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує серію актів масової стрілянини, вчинених протягом вихідних в Ель Пасо, Техас, у Дейтоні, Огайо та Чикаго, Іллінойс, та які призвели до численних жертв, пише УНН з посиланням на прес-службу зовнішньополітичного відомства.
“У цей день скорботи вважаємо категорично невиправданими й неприйнятними будь-які прояви насильства. Жоден причетний до цих трагедій не повинен уникнути справедливого покарання”, — вказано у повідомленні.
У МЗС також додали: “Звертаємося сьогодні до американського народу — Українці спільно з вами оплакують невинні жертви серії злочинних актів”.
Нагадуємо, президент Дональд Трамп, коментуючи в неділю масові розстріли в Огайо і Техасі, вказав на проблеми з психічними захворюваннями в США.