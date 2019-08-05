Трамп пов'язав масові вбивства в США з хворою психікою стрільців

Трамп заявив, що у всіх випадках всі, хто відкрили стрілянину - це "дуже серйозно психічно хворі люди".

Разом з тим президент США заявив, що "ненависті немає місця в нашій країні". Він зазначив, що проблема з масовими розстрілами триває "роками", і "ми повинні її зупинити".

Трамп пообіцяв, що влада "займеться" цією проблемою. Президент заявив, що розмовляв з генеральним прокурором, директором ФБР і членами конгресу, і в понеділок виступить з додатковим заявою в зв'язку з тим, що сталося.

Нагадаємо, на вихідних сталися 4 випадки стрілянини у кількох містах США, де загинули більше 10 людей, 43 людини отримали поранення.