У США повідомили про ще одну стрілянину у Чикаго

Зазначається, що за лічені години після стрілянини у бік семи людей біля дитячого майданчика в Дуглас-парку, ще у вісьмох людей стріляли в мікрорайоні Чикаго.

За даними поліції, стрілянина сталася в 4200 кварталі Західної 18 вулиці приблизно о 3:43 ранку за місцевим часом. Одного чоловіка, який отримав поранення в груди, передали медикам, а згодом оголосили мертвим.

Всього під час інциденту було підстрелено ще семеро людей, у тому числі 14-річного хлопця, який отримав поранення в стегно та був доставлений до лікарні Stroge". Його стан - стабільний.

"Усі семеро постраждалих зазнали травм, що не мають небезпеки для життя, а четверо постраждалих були оглянуті та звільнені. Троє залишаються госпіталізованими", - повідомила поліція.

Стрілянина була однією з кількох у Чикаго у ранкові години неділі.

Нагадаємо, за даними поліції, біля дитячого майданчика в міському мікрорайоні Дуглас-Парк було вдікрито вогонь у бік семи людей. Стрілянину по групі людей відкрив невідомий в чорному "Шевроле Камаро".

За даними поліції, балістичні дані свідчать про те, що стріляли зі зброї чотири-п’ять людей.

Також понад годину пізніше було підстрелено ще двох людей, повідомляє поліція. Дві жінки стояли на вулиці, коли пролунали постріли. Обох доставили до районних лікарень, де вони перебувають у стабільному стані.

Загалом, за даними чиказької поліції, щонайменше 43 людини потерпіли в стрілянинах по всьому місту з вечора п'ятниці і протягом усіх вихідних.