Повідомляється про третю стрілянину у США: 7 поранених у Чикаго

Чотирьох чоловіків та трьох жінок госпіталізували вночі 4 серпня з вогнепальними пораненнями після того, як невідомий стріляв по них у парку Дуглас в Чикаго. Потерпілі молоді люди, у віці від 19 до 25 років. Один з поранених перебуває у важком стані.

Наразі повідомляється, що поліція ще не затримала стрілка. Тривають заходи з його пошуку.

Нагадаємо, в результаті стрілянини в торговому центрі в Ель-Пасо (штат Техас), яка сталася 3 серпня, загинули 20 людей.



Пізніше стало відомо про стрілянину в штаті Огайо. Там загинуло 9 осіб, а також сам нападник.