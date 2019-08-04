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Повідомляється про третю стрілянину у США: 7 поранених у Чикаго

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Щонайменше 7 людей отримали поранення в парку Дуглас в американському місті Чикаго в результаті стрілянини, яку відкрив невідомий. Про це УНН повідомляє з посиланням на CBS.

Чотирьох чоловіків та трьох жінок госпіталізували вночі 4 серпня з вогнепальними пораненнями після того, як невідомий стріляв по них у парку Дуглас в Чикаго. Потерпілі молоді люди, у віці від 19 до 25 років. Один з поранених перебуває у важком стані.

Наразі повідомляється, що поліція ще не затримала стрілка. Тривають заходи з його пошуку.

Нагадаємо,  в результаті стрілянини в торговому центрі в Ель-Пасо (штат Техас), яка сталася 3 серпня, загинули 20 людей.

Пізніше стало відомо про стрілянину в штаті Огайо. Там загинуло 9 осіб, а також сам нападник.

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