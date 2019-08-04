Стрілянина в Огайо: 9 осіб розстріляні з гвинтівки, нападника вбито

"У нас є 9 убитих, також убитий підозрюваний і 16 поранених", - розповів керівник департаменту поліції Дейтона в ефірі телеканалу WHIOTV7.

Офіцер додав, що поліція закликає очевидців надати в поліцію інформацію для проведення розслідування.

Офіцер поліції уточнив, що зараз в Дейтоні організовано патрулювання.

"Ми будемо робити все, що від нас залежить, щоб встановити мотивацію, яка за цим стояла", - сказав поліцейський.

У поліції додали, що завтра повідомлять про інші деталі.

Як повідомляв УНН, в ніч на неділю в Дейтоні, в штаті Огайо стрілок з гвинтівки відкрив вогонь поблизу бару в центральній частині міста. Відразу повідомлялося про п'ять жертв. Очевидці повідомляли про інцидент в Twitter.

Також напередодні стрілянина сталася в штаті Техас.