Стрельба в Огайо: 9 человек расстреляны из винтовки, нападавший убит
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Дейтоне, штат Огайо, стрелок открыл огонь по людям около бара Ned Peppers в центральной части города. В результате инцидента 10 убитых, включая нападавшего и 16 раненых, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.
“У нас есть 9 убитых, также убит подозреваемый и 16 раненых”, — рассказал руководитель департамента полиции Дейтона в эфире телеканала WHIOTV7.
Офицер добавил, что полиция призывает очевидцев предоставить в полицию информацию для проведения расследования.
Офицер полиции уточнил, что сейчас в Дейтоне организовано патрулирование.
“Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы установить мотивацию, которая за этим стояла”, — сказал полицейский.
В полиции сообщили, что завтра сообщат о других деталях.
Как сообщал УНН, в ночь на воскресенье в Дейтоне, в штате Огайо стрелок из винтовки открыл огонь вблизи бара в центральной части города. Сразу сообщалось о пяти жертвах. Очевидцы сообщали об инциденте в Twitter.
Также накануне стрельба произошла в штате Техас.