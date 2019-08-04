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Кількість загиблих в результаті стрілянини в Техасі зросла до 20

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. В результаті стрілянини в торговому центрі в Ель-Пасо (штат Техас) загинули 20 людей. Про це заявив губернатор штату Техас Грег Ебботт в ході прес-конференції, трансляцію якої веде телекомпанія CNN, повідомляє УНН.

Він також зазначив, що понад 20 людей постраждали в результаті цього збройного нападу, скоєного в суботу, 3 серпня, в магазині Walmart на території торгового центру Cielo Vista в Ель-Пасо.

Нагадаємо, за словами мера міста Дональда Марго, троє підозрюваних затримані, на місці працюють співробітники поліції і ФБР.

Повідомлення про стрілянину в районі торгового центру Cielo Vista Mall надійшли в поліцію близько 11:00 за місцевим часом (20:00 за київським часом). Пізніше правоохоронці уточнили, що їм повідомили відразу про кількох стрілків, поліція попросила жителів не наближатися до місця події.

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