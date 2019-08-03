У торговому центрі в Техасі під час стрілянини загинули понад 10 осіб

Точну кількість загиблих не назвали, один з поліцейських на місці події заявив KTSM про 18 жертви, проте офіційно ці дані поліція ще не підтвердила.

За даними Fox News, постраждали від 15 до 20 осіб. У місцевій лікарні підтвердили дані про шістьох постраждалих, не уточнивши, в якому стані вони були госпіталізовані.

За словами мера міста Дональда Марго, троє підозрюваних затримані, на місці працюють співробітники поліції і ФБР.

Повідомлення про стрілянину в районі торгового центру Cielo Vista Mall надійшли в поліцію близько 11:00 за місцевим часом (20:00 за київським часом). Пізніше правоохоронці уточнили, що їм повідомили відразу про кількох стрілків, поліція попросила жителів не наближатися до місця події.

Нагадаємо, під час випускного вечора в Філадельфії сталася стрілянина, є загиблий та постраждалі.