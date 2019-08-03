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У торговому центрі в Техасі під час стрілянини загинули понад 10 осіб

У торговому центрі в Техасі під час стрілянини загинули понад 10 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Кілька людей загинули в результаті стрілянини в торговому центрі в Ель-Пасо (штат Техас), повідомила глава апарату мера міста Олівія Сепеда, передає УНН з посиланням на CNN.

Точну кількість загиблих не назвали, один з поліцейських на місці події заявив KTSM про 18 жертви, проте офіційно ці дані поліція ще не підтвердила.

За даними Fox News, постраждали від 15 до 20 осіб. У місцевій лікарні підтвердили дані про шістьох постраждалих, не уточнивши, в якому стані вони були госпіталізовані.

За словами мера міста Дональда Марго, троє підозрюваних затримані, на місці працюють співробітники поліції і ФБР.

Повідомлення про стрілянину в районі торгового центру Cielo Vista Mall надійшли в поліцію близько 11:00 за місцевим часом (20:00 за київським часом). Пізніше правоохоронці уточнили, що їм повідомили відразу про кількох стрілків, поліція попросила жителів не наближатися до місця події.

Нагадаємо, під час випускного вечора в Філадельфії сталася стрілянина, є загиблий та постраждалі.

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