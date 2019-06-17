Під час випускного вечора в Філадельфії сталася стрілянина, є загиблий та постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Щонайменше одна людина загинула і ще сім постраждали в результаті стрілянини на випускному вечорі в Філадельфії в штаті Пенсільванія, що у США. Про це в неділю повідомив телеканал NBC, передає УНН.
За даними видання, інцидент стався на вечірці, де зібралося близько 60 осіб.
Відзначається, що серед постраждалих чотири підлітки. За словами правоохоронців, чотири неповнолітніх у віці від 15 до 17 років отримали вогнепальні поранення, які не становлять загрози для життя, в основному стріляли в ноги.
Поліція веде пошук підозрюваного.
Як повідомляв УНН, одна людина загинула і ще троє отримали поранення в результаті стрілянини в четвер, 5 червня, у сільської школи в Ваікато на півночі Нової Зеландії.