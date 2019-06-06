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У школі в Новій Зеландії сталася стрілянина, є загиблий та поранені

У школі в Новій Зеландії сталася стрілянина, є загиблий та поранені

Київ • УНН

 • 13077 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Одна людина загинула і ще троє отримали поранення в результаті стрілянини в четвер у сільської школи в Ваікато на півночі Нової Зеландії. Про це повідомляється на сайті поліції, передає УНН.

“Поліція прибула за викликом в район сільської школи в Ваікато близько 4:00 (20:00 Київ 05 червня) після повідомлення про те, що чотири людини були знайдені пораненими. За попередніми даними, всі вони отримали поранення з вогнепальної зброї. Одна людина загинула на місці, стан ще трьох оцінюється як середньотяжкий”, — зазначено в заяві поліції.

За словами детектива-інспектора Грема Пітеклі, на даному етапі розслідування поліція працює з однією людиною, поки немає підстав для розшуку ще кого-небудь в зв’язку з даним інцидентом.

Як повідомляє видання The New Zealand Herald, сільська школа Ваікато закрита через інцидент, на найближчих дорогах виставлено поліцейської оточення. На місці події розгорнуто тимчасовий табір для співробітників поліції і спецслужб.

Нагадаємо, на початку травня в передмісті Денвера в школі сталася стрілянина. Двоє підозрюваних перебувають під вартою. Відомо, що в школі, де сталася стрілянина, навчається 1500 людей. Як тоді повідомила поліція — загинув один з учнів.

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