В школе в Новой Зеландии произошла перестрелка, есть погибший и раненые

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате стрельбы в четверг в сельской школе в Уаикато на севере Новой Зеландии. Об этом сообщается на сайте полиции, передает УНН.

“Полиция прибыла по вызову в район сельской школы в Уаикато около 4:00 (20:00 Киев 5 июня) после сообщения о том, что четыре человека были найдены ранеными. По предварительным данным, все они получили ранения из огнестрельного оружия. Один человек погиб на месте, состояние еще троих оценивается как средней тяжести”, — говорится в заявлении полиции.

По словам детектива-инспектора Грэма Питекли, на данном этапе расследования полиция работает с одним человеком, пока нет оснований для розыска еще кого-нибудь в связи с данным инцидентом.

Как сообщает издание The New Zealand Herald, сельская школа Уаикато закрыта из-за инцидента, на ближайших дорогах выставлено полицейское оцепление. На месте происшествия развернут временный лагерь для сотрудников полиции и спецслужб.

Напомним, в начале мая в пригороде Денвера в школе произошла стрельба. Двое подозреваемых находятся под стражей. Известно, что в школе, где произошла стрельба, учится 1,5 тысячи человек. Как тогда сообщила полиция — погиб один из учеников.

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