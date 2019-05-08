Стрілянина в денверській школі: загинув один з учнів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Один з учнів, які постраждали у вівторок при стрільбі в школі в передмісті Денвера, помер. Про це повідомляється в Twitter управління шерифа округу Дуглас, передає УНН.
Ім'я загиблого не розкривається. Йому було 18 років.
Раніше шериф округу Тоні Сперлок заявив, що при стрільбі в школі постраждали вісім учнів. Вони були госпіталізовані.
За даними влади, вогонь відкрили два учня цієї ж школи. Вони затримані.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Двоє людей загинули в результаті стрілянини в Університеті Північної Кароліни
Нагадаємо, в передмісті Денвера в школі сталася стрілянина. Двоє підозрюваних перебувають під вартою. Відомо, що в школі, де сталася стрілянина, навчається 1500 людей.