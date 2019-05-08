Стрельба в денверской школе: погиб один из учеников
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Один из учеников, пострадавших во вторник при стрельбе в школе в пригороде Денвера, умер. Об этом сообщается в Twitter управления шерифа округа Дуглас, передает УНН.
Имя погибшего не раскрывается. Ему было 18 лет.
Ранее шериф округа Тони Сперлок заявил, что при стрельбе в школе пострадали восемь учеников. Они были госпитализированы.
По данным властей, огонь открыли два ученика этой же школы. Они задержаны.
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Напомним, в пригороде Денвера в школе произошла стрельба. Двое подозреваемых находятся под стражей. Известно, что в школе, где произошла стрельба, учится 1,5 тысяч человек.