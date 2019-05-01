Двоє людей загинули в результаті стрілянини в Університеті Північної Кароліни
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Щонайменше двоє людей загинули в результаті стрілянини в студентському містечку Університету Північної Кароліни. Про це повідомив у вівторок місцевий телеканал WSOC, передає УНН.
За даними телеканалу, чотири людини при цьому отримали поранення, вони доставлені в лікарню, двоє - в критичному стані. Життя двох інших нічого не загрожує.
Повідомляється, що підозрюваним є 22-річний Тристан Террелл.
У Twitter університету опубліковано заклик до учнів не залишати свої місця і слідувати наказам поліцейських. Навчальний комплекс продовжує залишатися закритим на вхід і вихід.
Раніше УНН повідомляв, що невідомий відкрив стрілянину біля одного з будинків університету, розташованого в місті Шарлотт. Підозрюваний затриманий, даних про його особу на цей момент не надходило.
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NinerAlert: Campus lockdown continues. Remain in a safe location.— UNCC OEM (@NinerAlerts) 30 квітня 2019 р.