У США невідомий влаштував стрілянину біля баптистської церкви, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Невідомий влаштував стрілянину в американському місті Балтімор (штат Меріленд) біля баптистської церкви. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CBS.
Інцидент стався ввечері, 28 квітня, повідомили в поліції.
В результаті інциденту щонайменше одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.
Інформацію про те, що трапилося підтвердив в своєму Twitter член міської ради Брандон Скотт.
Нагадаємо, поліція затримала підозрюваного у стрільбі в синагозі міста Поуей (округ Сан-Дієго, штат Каліфорнія). Про це повідомив в суботу шериф округу Сан-Дієго Білл Гор на прес-конференції.