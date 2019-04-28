Підозрюваний у стрільбі в синагозі в Каліфорнії затриманий
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Поліція затримала підозрюваного у стрільбі в синагозі міста Поуей (округ Сан-Дієго, штат Каліфорнія). Про це повідомив в суботу шериф округу Сан-Дієго Білл Гор на прес-конференції, трансляцію якої вів телеканал Fox News, передає УНН.
“Підозрюваного взято під варту”, — сказав він, уточнивши, що мова йде про “дорослого білого чоловіка”, який до цього проживав безпосередньо в Сан-Дієго. Шериф також підтвердив, що в результаті стрілянини постраждали чотири людини, які були незабаром доставлені в лікарню.
“На жаль, одна з постраждалих померла від отриманих поранень”, — додав він.
Мер міста Поуей Стів Вос, де сталася стрілянина, назвав цей інцидент злочином на ґрунті ненависті.
“Наші думки і молитви спрямовані до сімей (постраждалих) і тим, хто займеться розслідуванням”, — сказав він.
Раніше стало відомо про те, що в синагозі Chabad Way міста Поуей о 11:30 (21:30 Київ) невідомий відкрив стрілянину по прихожанам.
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Нагадаємо, 27 жовтня 2018 року в результаті стрілянини, відкритої в синагозі Tree of Life в Піттсбурзі (штат Пенсільванія), загинули 11 людей, ще шестеро, включаючи чотирьох поліцейських, отримали поранення. В ході перестрілки з прибулими на місце події співробітниками поліції нападник — 46-річний Роберт Боуерс — був поранений і взятий під варту. Прокуратура висунула щодо Боуерса звинувачення в кримінальних злочинах і злочин на грунті релігійної нетерпимості, вироком за сукупністю яких може стати смертна кара. Американська правозахисна організація “Антидефамаційна ліга” назвала трагедію в Піттсбурзі одним з найкривавіших нападів на єврейську діаспору в історії США.
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