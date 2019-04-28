Підозрюваний у стрільбі в синагозі в Каліфорнії затриманий

ukru
22 березня, 17:51 • 84371 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 126056 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 106043 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 105806 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 94375 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 102512 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151973 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168197 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154956 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 249131 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
44 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
7 постраждалих у Києві: міська влада повідомила про наслідки ворожої атаки

7 постраждалих у Києві: міська влада повідомила про наслідки ворожої атаки

23 березня, 00:39 • 18125 перегляди
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

23 березня, 03:11 • 35732 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

23 березня, 03:29 • 67501 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

04:43 • 20247 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

06:56 • 30740 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 165621 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 249133 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 211865 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 196605 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 163150 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 60900 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 57206 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 72500 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 53416 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 84301 перегляди
Актуальне
Підозрюваний у стрільбі в синагозі в Каліфорнії затриманий

Підозрюваний у стрільбі в синагозі в Каліфорнії затриманий

Київ • УНН

 • 8667 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Поліція затримала підозрюваного у стрільбі в синагозі міста Поуей (округ Сан-Дієго, штат Каліфорнія). Про це повідомив в суботу шериф округу Сан-Дієго Білл Гор на прес-конференції, трансляцію якої вів телеканал Fox News, передає УНН.

“Підозрюваного взято під варту”, — сказав він, уточнивши, що мова йде про “дорослого білого чоловіка”, який до цього проживав безпосередньо в Сан-Дієго. Шериф також підтвердив, що в результаті стрілянини постраждали чотири людини, які були незабаром доставлені в лікарню.

“На жаль, одна з постраждалих померла від отриманих поранень”, — додав він.

Мер міста Поуей Стів Вос, де сталася стрілянина, назвав цей інцидент злочином на ґрунті ненависті.

“Наші думки і молитви спрямовані до сімей (постраждалих) і тим, хто займеться розслідуванням”, — сказав він.

Раніше стало відомо про те, що в синагозі Chabad Way міста Поуей о 11:30 (21:30 Київ) невідомий відкрив стрілянину по прихожанам.

Watch the latest video at foxnews.com

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість жертв антисемітських нападів у 2018 році — найвища за понад 20 років

Нагадаємо, 27 жовтня 2018 року в результаті стрілянини, відкритої в синагозі Tree of Life в Піттсбурзі (штат Пенсільванія), загинули 11 людей, ще шестеро, включаючи чотирьох поліцейських, отримали поранення. В ході перестрілки з прибулими на місце події співробітниками поліції нападник — 46-річний Роберт Боуерс — був поранений і взятий під варту. Прокуратура висунула щодо Боуерса звинувачення в кримінальних злочинах і злочин на грунті релігійної нетерпимості, вироком за сукупністю яких може стати смертна кара. Американська правозахисна організація “Антидефамаційна ліга” назвала трагедію в Піттсбурзі одним з найкривавіших нападів на єврейську діаспору в історії США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп відвідав синагогу в Піттсбурзі після стрілянини

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,346.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,009.71