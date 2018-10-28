У Франції посилені заходи безпеки у синагогах через події у США
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Франції з неділі, 28 жовтня, посилені заходи безпеки в синагогах. Про відповідне розпорядження французький міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер написав у своєму мікроблозі в Twitter напередодні ввечері, передає УНН.
Він повідомив, що рішення прийнято після нападу на синагогу в американському Піттсбурзі (штат Пенсільванія).
Нагадаємо, напад стався в синагозі Tree of Life (“Древо життя”) в Піттсбурзі, коли за єврейським календарем настає шаббат — субота, яка за традицією повинна бути днем відпочинку і спокою, 46-річний Роберт Боуерс застрелив 11 осіб і поранив ще шістьох, включаючи чотирьох поліцейських.
Пізніше стало відомо, що Міністерство юстиції США висуне проти підозрюваного в стрілянині в синагозі в Піттсбурзі (штат Пенсильванія) звинувачення в злочинах на ґрунті релігійної нетерпимості, а також інші кримінальні звинувачення, за якими він може бути засуджений до смертної кари.
Стрілку, який вбив 11 людей в американському Піттсбургу в американському штаті Пенсильванія, висунуті звинувачення з 29 пунктів.