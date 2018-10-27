Влада підтвердила, що у результаті масового вбивства у синагозі в Піттсбурзі загинуло 11 осіб

“У нас є 11 жертв, серед яких немає дітей”, — проінформував Хіссрік. За його словами, кількість поранених не змінилася і складає шість чоловік, включаючи чотирьох правоохоронців. “Ми не включаємо в ці цифри підозрюваного, який також був поранений і знаходиться в лікарні”, — додав голова управління громадської безпеки Піттсбурга.

За його словами, перша інформація про озброєного чоловікова в синагозі надійшла в 9:54 за місцевим часом (16:54 у Києві), через п’ять хвилин наряди поліції виїхали за викликом. “Судячи з усього, двоє поліцейських отримали поранення при першому зіткненні з підозрюваним, ще двоє співробітників спецназу отримали поранення пізніше в перестрілці”, — уточнив Хіссрік.

Як повідомив телекомпанії NBC голова Єврейської федерації Великого Піттсбурга Джефф Фінкельштейн, в синагозі під час служби могли перебувати декілька десятків людей. CNN передала, що зловмисник — 46-річний Роберт Боуерс. За даними телекомпанії CBS, які вона привела з посиланням на джерела, чоловік перед стрільбою викрикував антисемітські гасла.