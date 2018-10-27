Влада підтвердила, що у результаті масового вбивства у синагозі в Піттсбурзі загинуло 11 осіб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Число жертв збройного нападу на синагогу в місті Піттсбург (штат Пенсільванія) склало 11 осіб. Про це повідомив на прес-конференції голова управління громадської безпеки міста Вендел Хіссрік. Прес-конференцію транслював телеканал Fox News, повідомляє УНН з посиланням також на The New York Times.

“У нас є 11 жертв, серед яких немає дітей”, — проінформував Хіссрік. За його словами, кількість поранених не змінилася і складає шість чоловік, включаючи чотирьох правоохоронців. “Ми не включаємо в ці цифри підозрюваного, який також був поранений і знаходиться в лікарні”, — додав голова управління громадської безпеки Піттсбурга.

За його словами, перша інформація про озброєного чоловікова в синагозі надійшла в 9:54 за місцевим часом (16:54 у Києві), через п’ять хвилин наряди поліції виїхали за викликом. “Судячи з усього, двоє поліцейських отримали поранення при першому зіткненні з підозрюваним, ще двоє співробітників спецназу отримали поранення пізніше в перестрілці”, — уточнив Хіссрік.

Як повідомив телекомпанії NBC голова Єврейської федерації Великого Піттсбурга Джефф Фінкельштейн, в синагозі під час служби могли перебувати декілька десятків людей. CNN передала, що зловмисник — 46-річний Роберт Боуерс. За даними телекомпанії CBS, які вона привела з посиланням на джерела, чоловік перед стрільбою викрикував антисемітські гасла.

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