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Власти подтвердили, что в результате массового убийства в синагоге в Питтсбурге погибли 11 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Число жертв вооруженного нападения на синагогу в городе Питтсбург (штат Пенсильвания) составило 11 человек. Об этом сообщил на пресс-конференции глава управления общественной безопасности города Вендел Хиссрик. Пресс-конференцию транслировал телеканал Fox News, сообщает УНН со ссылкой также на The New York Times.

“У нас имеется 11 жертв, среди которых нет детей”, — информировал Хиссрик. По его словам, число получивших ранения не изменилось и составляет шесть человек, включая четырех блюстителей порядка. “Мы не включаем в эти цифры подозреваемого, который также был ранен и находится в больнице”, — добавил глава управления общественной безопасности Питтсбурга.

По его словам, первая информация о вооруженном мужчине в синагоге поступила в 09:54 по местному времени (16:54 в Киеве), через пять минут наряды полиции выехали по вызову. “Судя по всему, двое полицейских получили ранения при первом столкновении с подозреваемым, еще двое сотрудников спецназа получили ранения позднее в перестрелке”, — уточнил Хиссрик.

Как сообщил телекомпании NBC глава Еврейской федерации Большого Питтсбурга Джефф Финкельштейн, в синагоге во время службы могли находиться несколько десятков человек. CNN передала, что злоумышленник — 46-летний Роберт Боуэрс. По данным телекомпании CBS, которые она привела со ссылкой на источники, мужчина перед стрельбой выкрикивал антисемитские лозунги.

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