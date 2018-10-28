Нападнику на синагогу в Піттсбурзі висунуті звинувачення з 29 пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Стрілку, який вбив 11 людей в американському Піттсбургу в американському штаті Пенсильванія, висунуті звинувачення з 29 пунктів. Про це повідомила прокуратура Західного округу штату, з посиланням на DW повідомляє УНН.
Зокрема, як зазначає видання, 11 пунктів пов'язані з "перешкоджанням здійсненню права на свободу віросповідання", яке спричинило загибель людей. Інші пункти відносяться до вбивства із застосуванням вогнепальної зброї і завдання поранень співробітникам органів безпеки.
Генеральний прокурор США Джефф Сешнс заявив, що висунуті чоловіку обвинувачення можуть тягнути за собою покарання аж до смертної кари.
"Ці злочини є негожими і абсолютно огидними для цінностей нації. Відповідно, міністерство юстиції буде пред'являти обвинувачення у злочині на ґрунті ненависті та інші кримінальні обвинувачення, включаючи обвинувачення, які можуть тягнути за собою смертну кару", - йдеться у його заяві.
Нагадаємо, напад стався в синагозі Tree of Life (“Древо життя”) в Піттсбурзі, коли за єврейським календарем настає шаббат — субота, яка за традицією повинна бути днем відпочинку і спокою. 46-річний Роберт Боуерс застрелив 11 осіб і поранив ще шістьох, включаючи чотирьох поліцейських.