Нападнику на синагогу в Піттсбурзі висунуті звинувачення з 29 пунктів

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Стрілку, який вбив 11 людей в американському Піттсбургу в американському штаті Пенсильванія, висунуті звинувачення з 29 пунктів. Про це повідомила прокуратура Західного округу штату, з посиланням на DW повідомляє УНН.