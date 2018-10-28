Нападавшему на синагогу в Питтсбурге выдвинуты обвинения из 29 пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Стрелку, который убил 11 человек в американском Питтсбурге в американском штате Пенсильвания, предъявлено обвинение из 29 пунктов. Об этом сообщила прокуратура Западного округа штата со ссылкой на DW сообщает УНН.
В частности, как отмечает издание, 11 пунктов связаны с "препятствием осуществлению права на свободу вероисповедания", повлекшее гибель людей. Другие пункты относятся к убийству с применением огнестрельного оружия и нанесения ранений сотрудникам органов безопасности.
Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что выдвинутые мужчине обвинения могут повлечь за собой наказание вплоть до смертной казни.
"Эти преступления являются предосудительными и совершенно отвратительными для ценностей нации. Соответственно, министерство юстиции будет предъявлять обвинение в преступлении на почве ненависти и другие уголовные обвинения, включая обвинения, могут повлечь за собой смертную казнь", - говорится в его заявлении.
Напомним, нападение произошло в синагоге Tree of Life ("Древо жизни") в Питтсбурге, когда по еврейскому календарю наступает шаббат - суббота, которая по традиции должна быть днем отдыха и покоя. 46-летний Роберт Боуэрс застрелил 11 человек и ранил еще шестерых, включая четырех полицейских.