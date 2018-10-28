Нападнику на синагогу в Піттсбурзі може загрожувати страта

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністерство юстиції США висуне проти підозрюваного в стрілянині в синагозі в Піттсбурзі (штат Пенсільванія) звинувачення в злочинах на грунті релігійної нетерпимості, а також інші кримінальні звинувачення, за якими він може бути засуджений до смертної кари. Про це йдеться в поширеній в суботу заяві міністра юстиції і генерального прокурора США Джеффа Сешнса, повідомляє УНН.