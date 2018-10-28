Нападнику на синагогу в Піттсбурзі може загрожувати страта
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністерство юстиції США висуне проти підозрюваного в стрілянині в синагозі в Піттсбурзі (штат Пенсільванія) звинувачення в злочинах на грунті релігійної нетерпимості, а також інші кримінальні звинувачення, за якими він може бути засуджений до смертної кари. Про це йдеться в поширеній в суботу заяві міністра юстиції і генерального прокурора США Джеффа Сешнса, повідомляє УНН.
“Кожен американець має право відвідувати культову споруду в безпеці. Сьогодні 11 невинних людей були раптово і жорстоко вбиті під час релігійної служби, також отримали поранення декілька правоохоронців. Ці злочини гідні осуду і суперечать цінностям цієї держави. Міністерство юстиції відповідним чином висуне звинувачення у злочинах на грунті нетерпимості та інших кримінальних злочинах, в тому числі тих, які можуть привести до смертної кари”, — йдеться в документі.
Напад стався рано вранці в синагозі Tree of Life (“Древо життя”) в Піттсбурзі, коли за єврейським календарем настає шаббат — субота, яка за традицією повинна бути днем відпочинку і спокою. 46-річний Роберт Боуерс застрелив 11 осіб і поранив ще шістьох, включаючи чотирьох поліцейських.