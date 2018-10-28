Нападавшему на синагогу в Питтсбурге может грозить смертная казнь
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Министерство юстиции США выдвинет против подозреваемого в стрельбе в синагоге в Питтсбурге (штат Пенсильвания) обвинения в преступлениях на почве религиозной нетерпимости, а также другие уголовные обвинения, по которым он может быть приговорен к смертной казни. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении министра юстиции и генерального прокурора США Джеффа Сешнса, сообщает УНН.
“Каждый американец имеет право посещать культовое сооружение в безопасности. Сегодня 11 невинных людей были внезапно и жестоко убиты во время религиозной службы, также получили ранения несколько стражей порядка. Эти преступления достойны порицания и противоречат ценностям этого государства. Министерство юстиции соответствующим образом предъявит обвинения в преступлениях на почве нетерпимости и других уголовных преступлениях, в том числе тех, которые могут привести к смертной казни”, — говорится в документе.
Нападение произошло рано утром в синагоге Tree of Life (“Древо жизни”) в Питтсбурге, когда по еврейскому календарю наступает шаббат — суббота, которая по традиции должна быть днем отдыха и покоя. 46-летний Роберт Боуэрс застрелил 11 человек и ранил еще шестерых, включая четырех полицейских.