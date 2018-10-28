Во Франции усилены меры безопасности в синагогах из-за событий в США

Он сообщил, что решение принято после нападения на синагогу в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания).

Напомним, нападение произошло в синагоге Tree of Life ("Древо жизни") в Питтсбурге, когда по еврейскому календарю наступает шаббат - суббота, которая по традиции должна быть днем отдыха и покоя, 46-летний Роберт Боуэрс застрелил 11 человек и ранил еще шестерых, включая четырех полицейских.

Позже стало известно, что Министерство юстиции США выдвинет против подозреваемого в стрельбе в синагоге в Питтсбурге (штат Пенсильвания) обвинения в преступлениях на почве религиозной нетерпимости, а также другие уголовные обвинения, по которым он может быть приговорен к смертной казни.

Стрелку, который убил 11 человек в американском Питтсбурге в американском штате Пенсильвания, предъявлено обвинение из 29 пунктов.