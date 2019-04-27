У результаті нападу на синагогу в США є загиблий і поранені

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Принаймні, 4 людини постраждали у результаті нападу на синагогу у Повеї (округ Сан-Дієго, штат Каліфорнія, США). Одного чоловіка затримали на допит у зв'язку із стріляниною. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і The Los Angeles Times.