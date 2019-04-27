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У результаті нападу на синагогу в США є загиблий і поранені

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Принаймні, 4 людини постраждали у результаті нападу на синагогу у Повеї (округ Сан-Дієго, штат Каліфорнія, США). Одного чоловіка затримали на допит у зв'язку із стріляниною. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і The Los Angeles Times.

AFP з посиланням на мера міста повідомило, що 1 людина загинула, ще 3 - отримали поранення.

Людей, які отримали поранення під час нападу, доставили у медичний центр Паломар. Поки не зрозуміло, скільки людей постраждали", - йдеться у повідомленні.

Мер міста Повей Стів Ваус у коментарі CNN заявив, що "синагога була метою нападу, оскільки це місце для збору єврейської громади".

"Я розумію, що це був хтось з ненавистю у його серці, ненавистю до єврейської громади", - сказав він. За його словами, подальшої загрози немає.

Президент США Дональд Трамп у Twitter висловив співчуття жертвам стрілянини.

"Думки та молитви за всіх , хто постраждав від стрільби в синагозі в Повай, штат Каліфорнія. Нехай Бог благословить вас усіх. Підозрюваний затриманий. Правоохоронні органи зробили видатну роботу. Дякую!", написав Трамп.

Нагадаємо, щонайменше три дитини отримали поранення в результаті стрілянини, яку поліцейський відкрив по автомобілю чоловіка, підозрюваного в пограбуванні ресторану в штаті Оклахома.

Thoughts and prayers to all of those affected by the shooting at the Synagogue in Poway, California. God bless you all. Suspect apprehended. Law enforcement did outstanding job. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 апреля 2019 г.

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