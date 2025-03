У результаті нападу на синагогу в США є загиблий і поранені

AFP з посиланням на мера міста повідомило, що 1 людина загинула, ще 3 - отримали поранення.

Людей, які отримали поранення під час нападу, доставили у медичний центр Паломар. Поки не зрозуміло, скільки людей постраждали", - йдеться у повідомленні.

Мер міста Повей Стів Ваус у коментарі CNN заявив, що "синагога була метою нападу, оскільки це місце для збору єврейської громади".

"Я розумію, що це був хтось з ненавистю у його серці, ненавистю до єврейської громади", - сказав він. За його словами, подальшої загрози немає.

Президент США Дональд Трамп у Twitter висловив співчуття жертвам стрілянини.

"Думки та молитви за всіх , хто постраждав від стрільби в синагозі в Повай, штат Каліфорнія. Нехай Бог благословить вас усіх. Підозрюваний затриманий. Правоохоронні органи зробили видатну роботу. Дякую!", написав Трамп.

Нагадаємо, щонайменше три дитини отримали поранення в результаті стрілянини, яку поліцейський відкрив по автомобілю чоловіка, підозрюваного в пограбуванні ресторану в штаті Оклахома.

