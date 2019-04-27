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В результате нападения на синагогу в США есть погибший и раненые

Киев  •  УНН

 • 8770 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. По крайней мере, 4 человека пострадали в результате нападения на синагогу в Повее (округ Сан-Диего, штат Калифорния, США). Одного мужчину задержали на допрос в связи со стрельбой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и The Los Angeles Times.

AFP со ссылкой на мэра города сообщил, что 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения.

Людей, которые получили ранения во время нападения, доставили в медицинский центр Паломар. Пока не ясно, сколько людей пострадали", - говорится в сообщении.

Мэр города пове Стив Ваус в комментарии CNN заявил, что "синагога была целью нападения, поскольку это место для сбора еврейской общины".

"Я понимаю, что это был кто-то с ненавистью в сердце у ненавистью к еврейской общины", - сказал он. По его словам, дальнейшей угрозы нет.

Президент США Дональд Трамп в Twitter выразил соболезнования жертвам стрельбы.

"Мысли и молитвы всех, кто пострадал от стрельбы в синагоге в Повее, штат Калифорния. Пусть Бог благословит вас всех. Подозреваемый задержан. Правоохранительные органы сделали выдающуюся работу. Спасибо!", написал Трамп.

Напомним, по меньшей мере три ребенка получили ранения в результате стрельбы, которую полицейский открыл по автомобилю мужчину, подозреваемого в ограблении ресторана в штате Оклахома.

Thoughts and prayers to all of those affected by the shooting at the Synagogue in Poway, California. God bless you all. Suspect apprehended. Law enforcement did outstanding job. Thank you!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 апреля 2019 г.

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