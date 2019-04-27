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В США через стрілянину поліцейського постраждало три дитини

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Щонайменше три дитини отримали поранення в результаті стрілянини, яку поліцейський відкрив по автомобілю чоловіка, підозрюваного в пограбуванні ресторану в штаті Оклахома. Про це повідомляє агентство Associated Press (AP) з посиланням на представника бюро розслідувань штату, передає УНН.

Переслідуваним поліцією виявився 21-річний Вільям Сміт, в машині якого перебували четверо дітей. Він, як зазначає AP, отримав легкі поранення і після огляду лікарів був поміщений під варту в штаті Техас, який межує з Оклахомою.

Інформації про стан здоров'я дітей, а також про те, ким вони припадали затриманому поки не надходило. Також залишається незрозумілим, що спровокувало стрілянину і чи проводилися постріли Смітом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: При перестрілці на Шрі-Ланці загинули 15 людей, з них шестеро діти

Нагадаємо, у результаті стрілянини в школі на південному сході Бразилії, яку влаштували двоє підлітків, загинули щонайменше 10 осіб.

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