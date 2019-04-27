При перестрілці на Шрі-Ланці загинули 15 людей, з них шестеро діти

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Тіла щонайменше 15 осіб, в тому числі шести дітей, знайдені в одному з будинків на сході Шрі-Ланки, де раніше сталася перестрілка. Про це повідомило в суботу агентство Reuters з посиланням на представника ЗС країни, передає УНН.