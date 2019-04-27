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При перестрілці на Шрі-Ланці загинули 15 людей, з них шестеро діти

При перестрілці на Шрі-Ланці загинули 15 людей, з них шестеро діти

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Тіла щонайменше 15 осіб, в тому числі шести дітей, знайдені в одному з будинків на сході Шрі-Ланки, де раніше сталася перестрілка. Про це повідомило в суботу агентство Reuters з посиланням на представника ЗС країни, передає УНН.

За даними видання, перестрілка між військовими і членами, імовірно, терористичної угруповання "Ісламська держава" (ІД) відбулася в п'ятницю ввечері в місті Сейнтамаруту в районі Ампара на південь від Коломбо.

У свою чергу, інформаційний портал Newsfirst повідомляє, що у вказаному будинку сталися кілька вибухів.

Всередині будівлі поліція виявила тіла трьох, імовірно, смертників, трьох жінок, а також шести дітей. У дворі будинку поліцейські також знайшли тіла трьох чоловіків, які, за попередніми даними, справили самопідрив. Співробітники правопорядку в ході спецоперації по ліквідації бойовиків не постраждали.

Раніше портал повідомляв, що двоє військовослужбовців і один мирний житель загинули, ще три людини постраждали під час обстрілу в місті Калмунай в п'ятницю невідомими співробітників поліції і солдатів національної армії Шрі-Ланки під час рейдів по виявленню підпільних майстернях з виготовлення поясів смертників.

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Нагадаємо, 24 квітня в Шрі-Ланці сталося три контрольованих вибухи.

Вісім вибухів, по три з яких — у церквах і фешенебельних готелях, відбулися в католицький Великдень, 21 квітня, в Шрі-Ланці, деякі з них, за словами чиновників, були атаками терористів-смертників, розрахованими на те, щоб була максимальна кількість жертв серед віруючих, які відвідували великодні богослужіння. Загинули щонайменше 259 осіб.

Як повідомляв УНН, “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за вибухи в Шрі-Ланці.

Нагадаємо, в Шрі-Ланці заарештували 70 підозрюваних у терактах.

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