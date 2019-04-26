У Шрі-Ланці заарештували 70 підозрюваних у терактах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. За даними поліції, понад 70 підозрюваних були арештовані в зв'язку з бомбардуванням у Шрі-Ланці у Великдень. Про це повідомляє УНН з посиланням на News First.
Для проведення розслідувань була розгорнута група з 15 посадових осіб. У головному командуванні військово-морського флоту зазначили, що в порту Коломбо була посилена безпека.
Тим часом офіційний прес-секретар армії Суміт Атапатту закликав громадськість залишатися пильними щодо можливої небезпеки.
Як повідомляв УНН, сьогодні на Шрі-Ланці прогриміло ще три вибухи.
Загалом, за даними місцевої влади станом на 25 квітня, кількість загиблих у результаті терактів на Шрі-Ланці склала 250 осіб.