Кількість загиблих у результаті терактів на Шрі-Ланці зменшили на понад 100 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Число загиблих на Шрі-Ланці в результаті вибухів, що прогриміли в минулу неділю, знизилося більш ніж на 100 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.
Як повідомили в четвер інформаційному агентству два представника місцевої влади, вона склала близько 250 чоловік, а не 359, як вказувалося раніше.
“Їх (загиблих) може бути 250 або 260”, — наводить агентство слова керівника медичних служб острова.
Державний міністр оборони і міністр ЗМІ Шрі-Ланки Рува Віджевардене заявив, що офіційна оцінка числа жертв терактів була знижена до 253 через те, що Міністерство охорони здоров’я надало застарілі оцінки судмедекспертів, які працювали в моргах з тілами загиблих.
Нагадуємо, CNN назвав терористів зі Шрі-Ланки синами великого експортера спецій.