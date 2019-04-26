На Шрі-Ланці прогриміло три вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У місті Калмунай на сході Шрі-Ланки відбулися три вибухи. Про це повідомляє News 1st, посилаючись на представника збройних сил Шрі-Ланки, передає УНН.
Раніше повідомлялося про те, що спецслужби Шрі-Ланки вступили в перестрілку з підозрюваними, пов'язаними з великодніми терактами.
Нагадаємо, 24 квітня в Шрі-Ланці сталося три контрольованих вибухи.
Вісім вибухів, по три з яких - у церквах і фешенебельних готелях, відбулися в католицький Великдень, 21 квітня, в Шрі-Ланці, деякі з них, за словами чиновників, були атаками терористів-смертників, розраховані на те, щоб була максимальна кількість жертв серед віруючих, які відвідували великодні богослужіння. Загинули щонайменше 259 осіб.
"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи в Шрі-Ланці.