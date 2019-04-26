На Шри-Ланке прогремело три взрыва

Ранее сообщалось о том, что спецслужбы Шри-Ланки вступили в перестрелку с подозреваемыми, связанными с пасхальными терактами.

Напомним, 24 апреля в Шри-Ланке произошло три контролируемых взрыва.

Восемь взрывов, по три из которых - в церквях и фешенебельных отелях, произошли в католическую Пасху, 21 апреля, в Шри-Ланке, некоторые из них, по словам чиновников, были атаками террористов-смертников, рассчитанные на то, чтобы было максимальное количество жертв среди верующих, посещавших пасхальные богослужения. Погибли по меньшей мере 259 человек.



"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке.