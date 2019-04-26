В Шри-Ланке арестовали 70 подозреваемых в терактах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. По данным полиции, более 70 подозреваемых были арестованы в связи с бомбардировкой в Шри-Ланке на Пасху. Об этом сообщает УНН со ссылкой на News First.
Для проведения расследований была развернута группа из 15 должностных лиц. В главном командовании военно-морского флота отметили, что в порту Коломбо была усилена безопасность.
Между тем официальный пресс-секретарь армии Сумит Атапатту призвал общественность оставаться бдительными относительно возможной опасности.
Как сообщал УНН, сегодня на Шри-Ланке прогремело еще три взрыва.
Всего, по данным местных властей по состоянию на 25 апреля, число погибших в результате терактов на Шри-Ланке составила 250 человек.