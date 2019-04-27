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Прем'єр-міністр Шрі-Ланки не збирається йти у відставку через теракти

Прем'єр-міністр Шрі-Ланки не збирається йти у відставку через теракти

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніль Вікремесінгхе стверджує, що напередодні терактів його не поінформували щодо наближення небезпеки. Тому, оскільки він не міг цьому запобігти, то не піде з посади очільника уряду держави. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.

“Раніль Вікремесінгхе сказав, що важлива інформація про будь-яку небезпеку для держави йому не надходила”, - йдеться у повідомленні.

Вибухи, що відбулись у минулу неділю, стали причиною провалу національної розвідки Шрі-Ланки.

Голова Нацполіції та очільник Міноборони країни раніше подали у відставку через терористичні акти. Але очільник уряду Вікремесінгхе заявив, що факт того, що він не запобіг терактам, не означає, що він має піти зі своєї посади.

"Якби у нас були якісь відомості, і ми не вжили заходів, я б негайно подав у відставку", - сказав урядовець.

Нагадаємо, 24 квітня в Шрі-Ланці сталося три контрольованих вибухи.

Вісім вибухів, по три з яких — у церквах і фешенебельних готелях, відбулися в католицький Великдень, 21 квітня, в Шрі-Ланці, деякі з них, за словами чиновників, були атаками терористів-смертників, розрахованими на те, щоб була максимальна кількість жертв серед віруючих, які відвідували великодні богослужіння. Загинули щонайменше 259 осіб.

Як повідомляв УНН, “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за вибухи в Шрі-Ланці.

Нагадаємо, в Шрі-Ланці заарештували 70 підозрюваних у терактах.

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