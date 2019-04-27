Прем'єр-міністр Шрі-Ланки не збирається йти у відставку через теракти

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніль Вікремесінгхе стверджує, що напередодні терактів його не поінформували щодо наближення небезпеки. Тому, оскільки він не міг цьому запобігти, то не піде з посади очільника уряду держави. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.