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Премьер-министр Шри-Ланки не собирается уходить в отставку из-за терактов

Премьер-министр Шри-Ланки не собирается уходить в отставку из-за терактов

Киев  •  УНН

 • 9515 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Премьер-министр Шри-Ланки Раниль Викремесингхе утверждает, что накануне терактов его не проинформировали о приближающейся опасности. Поэтому, поскольку он не мог это предотвратить, то не уйдет с должности главы правительства страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

"Ранила Викремесингхе сказал, что важная информация о любой опасности для государства ему не поступало", - говорится в сообщении.

Взрывы, произошедшие в минувшее воскресенье, стали причиной провала национальной разведки Шри-Ланки.

Председатель Нацполиции и глава Минобороны страны ранее подали в отставку из-за террористическиеих акты. Но глава правительства Викремесингхе заявил, что факт того, что он не предотвратил теракты, не означает, что он должен уйти со своего поста.

"Если бы у нас были какие-то сведения, и мы не приняли меры, я бы немедленно подал в отставку", - сказал чиновник.

Напомним, 24 апреля в Шри-Ланке произошло три контролируемых взрыва.

Восемь взрывов, по три из которых - в церквях и фешенебельных отелях, состоялись в католическую Пасху, 21 апреля, в Шри-Ланке, некоторые из них, по словам чиновников, были атаками террористов-смертников, рассчитанными на то, чтобы было максимальное количество жертв среди верующих, которые посещали пасхальные богослужения. Погибли по меньшей мере 259 человек.

Как сообщал УНН, "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке.

Напомним, в Шри-Ланке арестовали 70 подозреваемых в терактах.

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