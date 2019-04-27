В США из-за стрельбы полицейского пострадали три ребенка

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108698 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112733 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115410 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116185 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145354 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115733 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140502 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145008 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130389 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130406 просмотра

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В США из-за стрельбы полицейского пострадали три ребенка

В США из-за стрельбы полицейского пострадали три ребенка

Киев  •  УНН

 • 9186 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. По меньшей мере три ребенка получили ранения в результате стрельбы, которую полицейский открыл по автомобилю мужчины, что подозревается в ограблении ресторана в штате Оклахома. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя бюро расследований штата, передает УНН.

Преследуемым полицией оказался 21-летний Уильям Смит, в машине которого находились четверо детей. Он, как отмечает AP, получил легкие ранения и после осмотра врачей был заключен под стражу в штате Техас, который граничит с Оклахомой.

Информации о состоянии здоровья детей, а также о том, кем они приходились задержанному пока не поступало. Также остается неясным, что спровоцировало стрельбу и проводились выстрелы Смитом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: При перестрелке на Шри-Ланке погибли 15 человек, из них шестеро детей

Напомним, в результате стрельбы в школе на юго-востоке Бразилии, которую устроили двое подростков, погибли по меньшей мере 10 человек.

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