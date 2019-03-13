Стрілянина в бразильській школі: вбито 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У результаті стрілянини в школі на південному сході Бразилії, яку влаштували двоє підлітків, загинули щонайменше 10 осіб. Про це повідомляє видання Mail One, посилаючись на слова місцевої поліції, передає УНН.
П'ятеро дітей, один шкільний адміністратор, а також ще один дорослий, який перебував поруч з територією, були вбиті, перш ніж двоє стрільців-підлітків покінчили з життям, повідомили в поліції.
Крім того, за даними видання, ще 17 осіб були поранені в результаті стрілянини.
Інформацію про десять загиблих підтверджує і агентство AFP.
Як повідомляв УНН, двоє підлітків відкрили вогонь в школі на південному сході Бразилії. Стрілянина сталася в 12:30 за Гринвічем, коли учні перебували на обідній перерві в школі в Суза, недалеко від Сан-Паулу. Уточнюється, що в закладі навчаються учні початкової та середньої шкіл.