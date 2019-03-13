В Бразилии два подростка расстреляли школьников и покончили с собой
Киев • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Двое подростков открыли огонь в школе на юго-востоке Бразилии, застрелили по меньшей мере пятеро детей и одного работника, после чего совершили суицид. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Стрельба произошла в 12:30 по Гринвичу, когда ученики находились на обеденном перерыве в школе в Сузано, недалеко от Сан-Паулу.
Сообщается, что были убиты пятеро детей и один служащий, ещё несколько людей получили ранения. После нападения стрелки покончили с собой.
Уточняется, что в заведении обучаются учащиеся начальной и средней школ.
Личности жертв и предполагаемых нападавших пока не известны, мотивы случившегося выясняются.
Как сообщал УНН, в Мексике неизвестные расстреляли радиоведущего.