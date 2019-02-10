В Мексике неизвестные расстреляли радиоведущего
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Мексике неизвестные расстреляли радиоведущего Хесуса Рамоса Родригеса, который работал на станции Nuestra Region. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Excelsior.
Как сообщает издание, мужчина был убит во время завтрака, инцидент произошел в муниципалитете Эмилиано-Сапата.
В воскресенье журналисту должно было исполниться 69 лет.
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Как сообщал УНН, испанское информационное агентство EFE сообщило о том, что 31 января венесуэльские власти задержали трех журналистов агентства, освещавших события в республике.
Ранее УНН информировал, что в прошлом году во время выполнения профессиональных обязанностей было убито 94 журналиста и работника СМИ. Это на 12 человек больше, чем в 2017 году. Таким образом 2018 год привел к изменению действующего в течение трех лет тренда на уменьшение жертв среди журналистов.