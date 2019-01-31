Ще трьох журналістів затримали в Венесуелі - EFE

“Влада Венесуели затримали трьох журналістів агентства EFE”, — наголошується в повідомленні іспанського ЗМІ.

Раніше УНН повідомляв, що агентство EFE заявило про те, що його фотограф, колумбієць, який працює в столиці Венесуели, перестав виходити на зв’язок.

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Глава колумбійського МЗС Карлос Ольмес Трухільо заявив, що Богота уважно відстежує ситуацію і вимагає негайно звільнити громадянина країни.

Нагадаємо, криза у Венесуелі розгорілась з новою силою 23 січня, коли лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни. Президент США Дональд Трамп майже відразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

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26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела протягом восьми днів має оголосити вибори. В іншому випадку ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо.

Після цього влада Венесуели висловила жаль у зв’язку з тим, що країни Європейського союзу піддалися тиску з боку США, які не визнають легітимного уряду Боліваріанської Республіки.

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