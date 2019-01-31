Агентство EFE повідомило про зникнення свого фотографа у Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Фотограф інформаційного агентства EFE, що працює в столиці Венесуели, Каракасі, перестав виходити на зв'язок. Про це повідомило в середу саме агентство в Twitter, передає УНН.
“У Каракасі зник колумбійський фотограф агентства EFE”, — йдеться в повідомленні.
За даними Національної профспілки працівників ЗМІ Венесуели, фотограф міг бути затриманий.
“Генеральне управління військової розвідки, ймовірно, несе відповідальність за затримання деяких репортерів, в тому числі фотографа EFE”, — йдеться в Twitter профспілки.
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У свою чергу, влада Колумбії заявила, що вони через свою дипломатичну місію в Венесуелі уважно відстежують ситуацію навколо колумбійського громадянина, фотографа іспанського інформаційного агентства EFE, який пропав у Каракасі.
“Ми дізналися про зникнення Леонардо Муньоса, який висвітлював ситуацію в Венесуелі для (агентства — ред) EFE. Зараз ми уважно і оперативно стежимо за ситуацією через нашого консула і нашого повіреного в справах”, — написав глава МЗС у своїй сторінці в Twitter.
Міністр також додав, що колумбійський уряд “засуджує викрадення свого громадянина і вимагає його негайного звільнення”.
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Нагадаємо, криза у Венесуелі розгорілась з новою силою 23 січня, коли лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни. Президент США Дональд Трамп майже відразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.
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26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела протягом восьми днів має оголосити вибори. В іншому випадку ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо.
Після цього влада Венесуели висловила жаль у зв’язку з тим, що країни Європейського союзу піддалися тиску з боку США, які не визнають легітимного уряду Боліваріанської Республіки.
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