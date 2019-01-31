Агентство EFE сообщило об исчезновении своего фотографа в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Фотограф информационного агентства EFE, что работает в столице Венесуэлы, Каракасе, перестал выходить на связь. Об этом сообщил в среду само агентство в Twitter, передает УНН.
"В Каракасе исчез колумбийский фотограф агентства EFE", - говорится в сообщении.
По данным Национального профсоюза работников СМИ Венесуэлы, фотограф мог быть задержан.
"Генеральное управление военной разведки, вероятно, несет ответственность за задержание некоторых репортеров, в том числе фотографа EFE", - говорится в Twitter профсоюза.
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В свою очередь, власти Колумбии заявили, что они через свою дипломатическую миссию в Венесуэле внимательно отслеживают ситуацию вокруг колумбийского гражданина, фотографа испанского информационного агентства EFE, который пропал в Каракасе.
"Мы узнали об исчезновении Леонардо Муньоса, который освещал ситуацию в Венесуэле для (агентства - ред) EFE. Сейчас мы внимательно и оперативно следим за ситуацией через нашего консула и нашего поверенного в делах", - написал глава МИД на своей страничке в Twitter.
Министр также добавил, что колумбийское правительство "осуждает похищение своего гражданина и требует его немедленного освобождения".
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Напомним, кризис в Венесуэле разгорелся с новой силой 23 января, когда лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп почти сразу заявил, что США признают Гуайдо как легитимного временного лидера государства. Впоследствии о признании Гуайдо временным главой государства заявили представители ряда других государств, в частности Канады, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Чили, Аргентины, Перу и Эквадора. В поддержку же Мадуро выступают Россия, Китай, Мексика, Куба и Боливия.
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26 января страны Евросоюза выдвинули ультиматум Николасу Мадуро: Венесуэла течение восьми дней должен объявить выборы. В противном случае эти страны признают и.о. президента Хуана Гуайдо.
После этого власти Венесуэлы выразила сожаление в связи с тем, что страны Европейского союза поддались давлению со стороны США, которые не признают легитимного правительства Боливарианской Республики.
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