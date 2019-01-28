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Мадуро патрулює біля берегів Венесуели на плаваючому танку

Мадуро патрулює біля берегів Венесуели на плаваючому танку

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро в неділю побував на військово-морській базі в штаті Карабобо і взяв участь в патрулюванні на плаваючому танку. Про це глава держави повідомив на своїй сторінці в Twitter, забезпечивши запис коротким відеороликом, передає УНН.

"Патрулюючи узбережжя Пуерто-Кабельо на плаваючих танках, готових до захисту нашої країни", - написав Мадуро.

На кадрах видно, що разом з ним на пливе бойовій машині знаходиться дружина Силия Флорес і кілька військовослужбовців.

Раніше в той же день, виступаючи на військовій базі Фуерте-Парамакай в Карабобо, глава держави назвав себе гарантією миру і безпеки країни. Він також зазначив, що намічені на 10-15 лютого військові навчання стануть "найважливішими в історії Венесуели", і підкреслив, що країна "хоче миру" і має потребу в ньому.

Раніше повідомлялось, що у країні відбувались масові протести та сутички з поліцією. Під час протестів щонайменше 791 особа була затримана, а кількість загиблих у сутичках склала як мінімум 26 людей.

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У Венесуелі проходять масові виступи проти чинного президента Ніколаса Мадуро. 23 січня лідер опозиції Хуан Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд країни, проголосив себе виконуючим обов’язки президента. США і ряд інших країн заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом республіки. Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

Patrullamos las costas de Puerto Cabello en los Tanques Anfibios, dispuestos para la defensa de nuestra patria. pic.twitter.com/f0EGrL9HB8

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27 січня 2019 р.

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