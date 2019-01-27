Мадуро назвав себе гарантією миру і незалежності Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав себе гарантією миру і безпеки Боліваріанської Республіки, яка переживає гостру політичну кризу. Відповідну заяву він зробив у неділю, виступаючи на військовій базі Фуерте-Парамакай в штаті Карабобо, передає УНН.
"Я гарантія миру, незалежності, спілки військових і цивільних (сил - ред.)", - наводить висловлювання глави держави радіостанція Union Radio.
Мадуро додав, що в Венесуелі "спробували влаштувати державний переворот, і це не можна недооцінювати".
Він також зазначив, що намічені на 10-15 лютого військові навчання стануть "найважливішими в історії Венесуели", і підкреслив, що боліваріанська Республіка "хоче миру" і має потребу в ньому.
Раніше повідомлялось, що у країні відбувались масові протести та сутички з поліцією. Під час протестів щонайменше 791 особа була затримана, а кількість загиблих у сутичках склала як мінімум 26 людей.
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У Венесуелі проходять масові виступи проти чинного президента Ніколаса Мадуро. 23 січня лідер опозиції Хуан Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд країни, проголосив себе виконуючим обов’язки президента. США і ряд інших країн заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом республіки. Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.