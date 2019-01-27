Мадуро назвав себе гарантією миру і незалежності Венесуели

КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав себе гарантією миру і безпеки Боліваріанської Республіки, яка переживає гостру політичну кризу. Відповідну заяву він зробив у неділю, виступаючи на військовій базі Фуерте-Парамакай в штаті Карабобо, передає УНН.